Zatímco jedna část obyvatel věří verzi o neštěstí a následné sebevraždě, druhá více věří, že šlo o vraždu a sebevraždu. „Mě nejprve napadlo, že ten chlapec se nešťastnou náhodou dostal ke zbrani a že si ublížil. A otec to psychicky nezvládl a ublížil i sobě, že nedal pozor,“ řekla pracovnice místního obecního úřadu TV JOJ. „Já jsem slyšela, že se Jožko zabil sám a zabil i syna,“ sdělila jiná obyvatelka vesnice.

Klíčová stopa pro nalezení zmizelé Maddie? Nová grafika ukázala, koho hledat!

Na sedmapadesátiletého bývalého policistu navíc nikdo ve vesnici nevzpomíná ve zlém a nikdo by o něm neřekl jediné špatné slovo. Údajně to byla slušná a spořádaná rodina, chlapec s otcem si často hráli na zahradě.

Jozef svého syna miloval

„Toho malého Maxíka moc miloval, a máma taky. Celá rodina. Byl to blonďatý andělíček,“ vypověděl soused. „Byli to velmi dobří lidé, neumím si představit, že by plánoval něco takového. Nevím, co se tam mohlo stát, zda to byl zkrat,“ dodala úřednice.

Jako Hanča a Tonča? Za svobodu unesené Silvie prý stát zaplatil přes 100 milionů!

K případu se pro Nový Čas vyjádřil také bezpečnostní analytik Albín Geršič. Podle něj je pravděpodobnější verze s vraždou a sebevraždou a motivů může být více. „Jde pravděpodobně o vraždu syna a následující sebevraždu otce. Motivů může být více. Buď muž nezvládl životní situaci, nechtěl syna nechat samotného, nebo to mohlo být po hádce s družkou a šlo pomstu. Možná ho syn vyprovokoval, on to nezvládl a potom toho litoval,“ vysvětil.

Už druhá rodinná tragédie

Nejde přitom zdaleka o první tragédii, která se v rodině odehrála. Před dvěma lety zemřel Jozefův syn z prvního manželství. Lukáš (†32) se zastřelil legálně drženou zbraní. Před smrtí tvrdil, že ho vydírali. Jenže zdroj listu prozradil, že měl být velmi zadlužený. Po smrti Lukáše se Jozef ještě více upnul na Maxíka...