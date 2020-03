Byl to mladý, hodný a slušně vychovaný chlapec. Bohužel Angličan Nick Kelly zemřel tragicky již v 16 letech. Koupil si totiž pizzu a po jejím snězení dostal silnou alergickou na rajskou omáčku. Byla bohužel tak dramatická, že ji neměl šanci přežít.

„Chudák chlapík, zaskočil si jen pro kus žvance, jeho rodina potřebuje odpovědi, vyjadřuji jí upřímnou soustrast,“ napsal jeden z Nickových známých na sociální sítě podle britského Mirroru. „Jeho smrt je tragická a strašná,“ píšou další.

Všemi oblíbený chlapec

Nick byl totiž velmi oblíbený. „Bylo to úžasné děcko, vždy byl tak slušný," uvedl další člověk, který chlapce znal. Mladík snědl podle všeho pizzu s rajskou omáčkou od rychlého občerstvení Uno Pizza v Prestonu. To se mu ale stalo osudné.

„Nevěřil bych, že tu to někdy napíšu. S nejhlubším smutkem oznamuji, že Nicholas Kelly dostal dnes ráno andělská křídla poté, co prodělal masivní alergickou reakci na rajskou omáčku od Uno Pizza. Ta vedla k tomu, že utrpěl silný infarkt,“ napsal Chris Kelly.

Šestnáctiletý Nick Kelly zemřel poté, co snědl pizzu. Dostal alergickou reakci na rajskou omáčku. | GoFundMe

