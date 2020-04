Garrison z Michiganu byl původně za vraždu jako nezletilý odsouzen na doživotí. Když se ale v roce 2018 změnila pravidla o trestání nedospělých pachatelů, byl mu zpětně trest zkrácen. Protože mu ještě pár let "smázli" za dobré chování, mohl se mimo zdi žaláře dostat už za necelý měsíc. O smutném případu informovala americká média i britský Daily Mail. Matěj (13) zaútočil na matku: Zasadil jí 20 ran nožem!

Původní termín propuštění byl sice stanoven na září, ale vězni bylo nabídnuto podmínečné propuštění, zkrátil by se mu tak pobyt za mřížemi o pár měsíců. To Garrison odmítl, chtěl si svobody užít bez omezení, na pár dnech už mu nesešlo.

Po propuknutí koronavirové krize věznice nabídku zopakovala s poukazem na to, že jako člověk nad 60 let spadá do rizikové skupiny. Tentokrát Garrison přijal, a tak se mohl začít chystal na brzké propuštění. Toho se už ale nedožil.

Spoluvězeň jej jednoho dne nalezl v cele, jak zoufale lapá po dechu. Odvezli ho do nemocnice, kde za pár dní zemřel. Test u něj potvrdil nemoc covid-19.

„Truchlím kvůli svém bratrovi,“ vzkázala vězňova sestra Yolana Petersonová ze své domácí karantény. „Jsem jediná, která při bratrovi stála celá ta desetiletí. Celá rodina jsme z toho na zhroucení, měl být za pár dní s námi doma. Volám po spravedlnosti, protože můj bratr teď neměl umřít,“ zlobí se.