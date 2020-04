Ke smutné události došlo podle polského portálu pless.pl ve středu 9. dubna. Řidič kamionu zastavil na semaforech, utrpěl však náhlou srdeční příhodu, ztratil kontrolu nad řízením a vozidlo se začalo pomalu rozjíždět.

Muž prodělal na procházce kolaps: Resuscitace trvala hodinu a půl, muži se ale nedalo pomoci

Jak portál uvedl, jeden ze svědků si uvědomil, že se asi něco stalo a že by náklaďák mohl nabourat. Doběhl kamion, naskočil do kabiny a vozidlo zastavil. Uvnitř našel řidiče v bezvědomí. Nic ale nepodnikl a nezačal s resuscitací, stejně jako žádný z přihlížejících. Prý se obávali, že by se od šoféra mohli nakazit nemocí covid-19.

Nehodu dvou motorkářů u Nymburka šetří znalci: Nikdo jim nechtěl pomoci, tvrdí svědek

Pomoc nešťastníkovi poskytla až přivolaná záchranka, která se jej snažila oživit téměř hodinu. Muže se jí ale už nepodařilo zachránit. O tom, zda jej bylo možné zachránit, kdyby dostal pomoc dříve, polská média neinformovala. Policie případ předala prokuratuře.