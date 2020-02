Hodný a usměvavý kluk, který byl ke všem slušný. Sportovec a někdy trochu zmatkař. I tak vzpomínají přátelé a kamarádi na Václava K. (†27), který přišel o život pod nápravami vlaku nedaleko Zlína. Jeho parte zveřejnil na svém facebooku furalový oddíl UTB Zlín, za který Vašek nastupoval.

„S velkou bolestí Vám musíme oznámit smutnou zprávu. Včera nás opustil kamarád, spoluhráč a výborný člověk Vašek K., který byl součástí našeho klubu již od jeho založení. Odpočívej v pokoji, kamaráde,“ napsal v neděli klub.

Po Vaškovi truchlí i další lidé. „Moc nás to zasáhlo, kamaráde, ten slib ohledně fotbalu, co jsme si slíbili, splníme a věřím, že tam nahoře to objedeš s námi,“ napsal na jeho zeď Pavel tak, jako to udělala řada dalších Vaškových známých.

Václav podle všeho velmi rád cestoval, přátelé na něj vzpomínají i skrze společné pobyty v USA nebo Skotsku. Teď už se ale nikam nepodívá.

Na místě, kde Václav zemřel, vzniklo nyní pietní místo, kam mohou lidé chodit zapalovat svíčky. V tuto chvíli jich je na místě už několik desítek. Jeho smrtí se nyní zabývá drážní inspekce. „Pohyboval se v místech veřejnosti nepřístupných,“ nechal se pro Deník slyšet mluvčí drážní inspekce Martin Drápal. Proč ale Václav přecházel trať zrovna v těchto místech? Odpověď možná rovněž přinesl jeden z kamarádů.

„Proč si šel k***a se sluchátkama přes koleje a nepodíval se. Známe se od mala. Kdo se mnou teď bude kouřit u plotu,“ napsal smutně na facebooku Dominik.

Poslední rozloučení s mladým futsalistou a fotbalistou proběhne v pátek ve zlínském krematoriu. Futsalový klub UTB uctí jeho památku i během nadcházejícího utkání.