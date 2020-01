O velkém štěstím může mluvit řidička, která se ve středu navečer ve Všejanech na Mladoboleslavsku vyhýbala kočce, jež jí zkřížila cestu. Žena vjela na železniční trať, zranila se a z auta jí pomohli svědci. Poté do prázdného vozu narazil vlak, řekla ČTK mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

Řidička vozu Lexus přijížděla k přejezdu, na kterém nebylo spuštěné výstražné zařízení, před 18:00. V tom se lekla kočky, které zřejmě chtěla zachránit život. Sama ale skončila s podezřením na otřes mozku v péči záchranářů a poté v nemocnici. Jak přestála karambol kočka, není známo. Řidička úplně přehlédla vlak: Děsivý náraz odmrštil auto na střechu!

Vůz nejprve narazil do zařízení, které drží závory. Nehoda ale mohla skončit i tragicky, kdyby zraněnou svědci včas z auta nevytáhli. „Jen co se jim podařilo ženu vytáhnout z vozidla, tak se spustila signalizační světla a projížděl vlak, který do vozidla narazil," uvedla Suchánková. Ve vlaku cestovalo kolem 60 lidí, nikdo z nich nebyl zraněn.