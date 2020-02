Dívka (6) s Downovým syndromem hrozila prstíky, že zastřelí učitelku: Škola na ni zavolala policii!

Maličká Margot (6) ze Spojených Států je teprve maličká holčička a už čelí problémům se zákonem, a to i přesto, že má Downův syndrom. Ve škole na ni zavolali policii. Proč? Dívenka namířila prsty jako zbraní na učitelku a řekla, že ji zastřelí.

„Moje dcera byla zklamaná a zamířila na ni (učitelku) prst a řekla: Zastřelím tě! V tu chvíli ji vzali do ředitelny, kde začali řešit, jestli opravdu nevěděla, co říká,“ popsala nezvyklý incident maminka Maggie Gainesová televizi CBS3.

Matka: Přivolání policie bylo směšné

Škola jí o incidentu informovala a dodala, že jí bezpečnostní nařízení zavazuje k tomu, že musí informovat policii. „Připadalomi to naprosto v pořádku až do přivolání policie. Řekla jsem: 'Absolutně nemusíte volat policii. Však víte, je to směšné.'," dodala.

„Opravdu nerozuměla tomu, co říkala. Mít Downův syndrom je jedna věc, ale jsem si jistá, že opravdu ne všichni šestiletí vědí, co míření prsty jako pistolí znamená. Nyní existuje policejní záznam, že vyhrožovala učitelce,“ povzdechla si Gainesová. Policie matku ujistila, že záznam je neveřejný.

Změní se nařízení?