Další zadržená v případu mrtvé holčičky (†4) s Downovým syndromem: Po otci si přišli i pro její nevlastní matku!

Holčičku Willow (†4), která trpěla Downovým syndromem, nalezla policie mrtvou před téměř dvěma týdny. Strážcům zákona se naskytl otřesný pohled. Tělo holčičky bylo již v částečném rozkladu a obličej měla rozežraný od krys!

„Péče“ Willowina otce Jamese Dunna (43) o holčičku byla sporadická až žádná a podle všeho se dopustil týrání a šíleného zanedbávání s fatálními následky. To samé obvinění nyní dopadlo i na jeho družku Shannon Whiteovou (43), kterou policie odvedla v klepetech ve středu.

Whiteová se přitom k Dunnovi nedostala jen tak náhodou. Naopak. Bývala nejlepší kamarádkou jeho ženy, biologické matky holčičky. (Naomi Dunnová zemřela při porodu Willow v roce 2015.) Whiteová se poté dala s Dunnem dohromady a přestěhovala se k němu i s jednou ze svých dvou dcer, kterým je oběma kolem 19 let. Ta se podle zjištění vyšetřovatelů občas o Willow postarala, ale bylo to spíše jen nárazově.

Jak uvedl Daily Mail, Dunn prý po smrti manželky trpěl depresemi a propadl se do chaosu. Teď, když neměl po boku svoji ženu, se nedokázal smířit s postižením své dcery. Na jeden rok ji předal do péče její tety a strýce, ale poté si ji opět vzal k sobě, ačkoli příbuzní byli proti. Chtěli se o ni starat dál.

Vyšetřovatelé nyní zjišťují, zda Willow trpěla většinu času, který strávila s otcem a nevlastní matkou. Zatím to tak vypadá. Její otec nezvládal svůj vlastní život a její nevlastní matka ji výslovně odmítla s jednoduchým poukazem na to, že není její. Přitom podle toho, co napsala na sociální síť v únoru 2014, by měla být vzorná matka. „Pro své děti bych udělala cokoli,“ napsala.