Citigroup suspendovala Shaha minulý měsíc kvůli několika obviněním, že krade sendviče ve firemní kantýně v londýnské centrále společnosti nacházející se ve finančním centru Canary Wharf, uvedl list Financial Times.

Vysoký roční plat

Kolik jídla a jak dlouho ho měl Shah krást, není jasné. Obvinění na jeho hlavu přitom padla i přesto, že jde o jednoho z nejvíce ziskových obchodníků světa. Zdroj z banky uvedl pro Press Association, že plat Shaha přesahuje v přepočtu 30 milionů korun ročně. Vražda luxusní prostitutky: Bohatého bankéře nachytaly kamery, jak ji líbá těsně před smrtí

Suspendování navíc přišlo v nejnevhodnější dobu, jen pár týdnů před vyplacením výročních finančních bonusů. Shah podle svého profilu na sociální síti velmi rád cestuje. Navštívil třeba i ruiny města Machu Picchu v exotickém Peru.

Banka incident nekomentovala