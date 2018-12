Vražda luxusní prostitutky: Bohatého bankéře nachytaly kamery, jak ji líbá těsně před smrtí

Christina Abbotts pracovala jako IT specialistka. Jenže žila dvojím životem. V noci se z ní stávala luxusní prostitutka. Podle obžaloby jí Naseem platil v přepočtu sto tisíc za strávený čas. Ona peníze utrácela za svůj zhýralý styl života. Záznam ze supermarketu ukazuje, že spolu skutečně byli. Pornoherečku Olgu (†21) ubil k smrti zbohatlický synek. Zůstalo po ní malé miminko

Druhý den byla prostitutka nalezena mrtvá. Byla ubita několika silnými ranami kuchyňskou paličkou. Naseem předstíral, že je omráčen, ale nepovedlo se mu to a byl prozrazen. Obžaloba tvrdí, že vraždil on. Otec dvou dětí ale jakoukoliv vinu popírá. Přesto před nalezením mrtvoly poslal své partnerce podivnou zprávu.