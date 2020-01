„Doběhla jsem pomáhat uklízet po záchranářích. Injekční stříkačky a tak. Přijeli všichni, co mohli,“ popsala situaci na místě vedoucí domova Dukla Lenka Moučková pro Deník N. „Je to pocit obrovské bezmoci, nevím, jak jinak to popsat,“ dodala.