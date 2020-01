Českou republiku v neděli 19. ledna šokoval hrůzostrašný požár domova pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve Vejprtech na Ústecku, při kterém přišlo o život osm osob. Další tři desítky lidí skončily v nemocnicích po celém okolí. Jak by se mělo v případě požáru zdravotnických zařízení správně postupovat? To se dozvíte v následujících řádcích.

Uhasit požár běžného rodinného domu nebo bytu, to je mnohdy oříšek i pro zkušené hasiče. A co teprve, když se těsně nad nedělním ránem rozezní siréna kvůli rozsáhlému ohni přímo ve zdravotnickém zařízení, kde je mnohonásobně více faktorů a potažmo i rizik, které práci nesmírně ztěžují.

I proto mají hasiči od ministerstva vnitra přesně popsáno, jak v případě podobných neštěstí postupovat co nejefektivněji, protože hrozí přítomnost pacientů s omezenou nebo žádnou pohyblivostí či se sníženou schopností reakce.

Existují ale i technické prvky, které věci nepomáhají a patří mezi ně vzduchotechnika, jenž skrytě šíří kouř, široké chodby, mechanické zabezpečení oken, sklady s lahvemi plynů pod vysokým tlakem a také přítomnost drahých zdravotnických pomůcek.

Pokud tedy hasiči vyjíždí k požáru podobného zařízení, měl by být zásah v první řadě co možná nejrychlejší, a to včetně evakuace, která by měla ideálně začít už ve chvíli, kdy na místo hasiči teprve jedou. Je třeba také prozkoumat možnost použití únikových a požárních východů.

Po příjezdu na místo musí hasiči například konzultovat, zda mohou odpojit některé pacienty od přístrojů přímo s lékaři, což evakuaci značně komplikuje. K tomu je zapotřebí, aby spolu zdravotníci a hasiči úzce spolupracovali.

Za naprosto klíčové se pak považuje zajištění důkladného odvětrávání kouře z prostor zařízení, protože právě ten je pro pacienty nejnebezpečnější.

Evakuaci osob by měli hasiči i zdravotníci provádět v rozdělení na skupiny a navíc primárně jen v té nejnutnější části areálu, pochopitelně v závislosti na tom, jak moc je oheň rozšířený. První se přitom evakuují osoby se sníženou či žádnou pohyblivostí, děti, starší osoby či ti, u kterých to přednostně určí zdravotnický personál.

Nedílnou součástí podobného složitého zásahu je i zajistit bezpečnost samotných hasičů, na které uvnitř číhají nástrahy v podobě nebezpečných či jedovatých látek, léků nebo ostrých předmětů. Požárníci navíc musí před ohněm chránit i drahá zdravotnická zařízení, aby pokud možno nedošlo k jejich fatálnímu poškození.

Jednou ze zvláštností zásahu ve zdravotnickém zařízení je třeba také fakt, že by hasiči neměli při příjezdu k požáru používat zvukové sirény, aby zejména u porodnice nebo psychiatrické léčebny nevyvolali mezi náchylnými pacienty zbytečný stres.

V neposlední řadě pak musí zákonitě přijít samotné hašení ohně, ale i to má v podobném prostředí přísná pravidla. Uvádí se, že by mělo být použito co možná nejmenší množství hasiv za minimálního použití vody.

