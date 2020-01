Novoroční tragédie v Horní Plané: Hasiči našli ve vyhořelém domě mrtvolu!

Informaci o požáru dostali hasiči v 7:33. Hořel jednopatrový, samostatně stojící rodinný dům. Pod zřícenými stropy našli hasiči mrtvého člověka. „V domě se našlo tělo devětašedesátiletého muže, který byl v domě sám. Požár je v tuto chvíli již dohašený," uvedla policejní mluvčí.

„Bezprostřední souvislost se silvestrem tam není, že by tam někdo hodil petardu do okna, to ne. Vyšetřovatel je na místě, ale zatím nemáme vůbec žádný závěr," řekla Matějů.

Na místě zasahují profesionální hasiči z Frymburku, Českého Krumlova a dobrovolní hasiči z Horní Plané a Černé v Pošumaví. Požár mají už pod kontrolou, dohašují ho.