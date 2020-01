Panamské úřady vyšetřují brutální vraždu šesti dětí a jedné těhotné ženy. Jejich těla byla nalezena v masovém hrobě poblíž autonomní indiánské rezervace. Děti, kterým bylo od jednoho do sedmnácti let, a těhotná žena měly být zabity při náboženském rituálu, respektive při obřadu vymýtání ďábla! Vyšetřovatele na rituály upozornilo několik vesničanů, kteří se přišli léčit do místní nemocnice. Policisté poté na jedné z usedlostí v oblasti ve čtvrtek našli improvizovanou svatyni, která patřila málo známé sektě nazvané Nové boží světlo.

„Uvnitř této stavby prováděli náboženský obřad. Lidé tam byli proti své vůli vězněni a byli týráni," řekl prokurátor Rafael Baloyes. „Cílem rituálů bylo je zabít, pokud se nezačnou kát ze svých hříchů," dodal. Uvnitř kostela vyšetřovatelé našli nahou ženu, nože, mačety a rituálně obětovanou kozu. Asi dva kilometry od svatyně policisté objevili čerstvě vykopaný hrob s těly pěti dětí, jejich těhotné matky a 17leté dívky ze sousedství.

Policie zadržela deset podezřelých, je mezi nimi i dědeček zavražděných dětí. Násilí prý vypuklo poté, co jeden z členů náboženské skupiny začal prohlašovat, že dostal vzkaz od boha. Obřady trvaly několik dnů.

Lidé zranění při rituálech museli být do nemocnice dopraveni vrtulníky, neboť místo obřadu se nacházelo v komplikovaném terénu a džungli. Podle agentury AP vše nasvědčuje tomu, že jak údajní pachatelé, tak i jejich oběti pocházeli ze stejné domorodé komunity.

Zástupce místních úřadů sektu nazval „satanskou" a řekl, že je v rozporu s křesťanskou vírou rozšířenou v tomto regionu. Představitelé církve La Luz del Mundo (Světla světa), která je v oblasti zavedená, uvedli, že s případem nemají nic společného.