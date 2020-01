Záběry, ze kterých mrazí. Údajně až 10 dětí měli 26. prosince jejich pověrčiví rodiče zahrabat do špinavé zeminy, aby je za pomocí síly zatmění slunce uzdravili. Vyděšené a plačící děti v jámách drželi násilím, než se někdo rozhodl informovat tamní policii. Ta vtrhla mezi „léčitele“ a vyděšená dítka vysvobodila. Podle oficiálních zdrojů se jednalo minimálně o děti ve věku od 3 do 11 let

Otec jedné z dívek zahrabaných v kozích výkalech, které měly půdu prohřát, řekl: „Rozhodli jsme se uposlechnout rady starších, a protože nám doktoři nepomohli, chtěli jsme to zkusit. Nevíme, jestli to naše dítě vyléčí, nebo ne.“ Policie vesničany pouze napomenula a varovala před dalšími podobnými rituály. Předsedkyně výboru péče o děti Reena D´Souza uvedla, že všem dětem bude zajištěna náležitá lékařská péče.

Právě na druhý svátek Vánoční mohli pozorovatelé v Saudské Arábii, jižní Indii, Pákistánu, Thajsku, Malajsii, Indonésii a na Srí Lance pozorovat prstencové zatmění slunce měsícem. Jedná se o vzácný jev, kdy je měsíc zakrývající slunce i vizuálně menší než slunce a kolem něj se tak utvoří zlatý, „ohnivý“ kruh.