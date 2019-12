Tady skončila cesta i život vraha! Po masakru se tři hodiny skrýval

Podle informací policie sedl po střelbě v ostravském špitále Vitásek do stříbrného Renaultu Laguna a zamířil do obce Jilešovice, kde bydlí jeho rodiče. Své matce se k hrůznému činu přiznal a svěřil se jí údajně i s tím, že chce ukončit svůj život. Poté znovu nasedl do auta a ujel do Děhylova. Jenže policie mu už byla v patách. Ze studenta veřejným nepřítelem: Kdo je mladík, kterého označili za podezřelého střelce z Ostravy

Slepá ulička

Vitásek zajel na cestu, kde je jen loděnice a pár chatek podél řeky Opavy. Pak se dostal do slepé uličky, když přejel přes železniční přejezd, a u blízkého domu si sáhl na život. V domě bydlí starší pár, který v tu chvíli nebyl doma.

„Když jsme se vraceli domů, policie nás nechtěla pustit. Až když jsme prokázali, že tu bydlíme, doprovodili nás až před dveře a řekli, ať určitě neopouštíme dům,“ popisoval jeho obyvatel, který nechtěl být jmenován, s tím, že kousek od jeho domu seděly také dva vrtulníky. „Byla tu kolona aut a minimálně čtyřicet policajtů,“ líčil.

Otočka v lese

Jen pár kroků od domu bylo zaparkované Vitáskovo auto. „Zkoušel jet až dozadu do lesa. Tam to ale dál nejde. Podle stop od gum je vidět, jak se otočil a pak zaparkoval tady u nás," popisoval. „Tělo toho muže jsme neviděli. Báli jsme se. Jen jsme pak oknem zahlédli, jak auto odváží odtahovka," dodal. V šoku byla také jeho manželka. „Nechci domýšlet, co by se stalo,kdyby sem nepřijela policie. No hrůza!" kroutila hlavou. Celý zbytek onoho tragického dne pak byli oba raději zavření doma.

Dva pohledy na masového vraha

Zprávě o masakru, který má na svědomí jejich soused Ctirad Vitásek, nemohou stále uvěřit lidé z paneláku v Ostravě- Zábřehu. Tady vrah poslední dva roky bydlel. „Byl ten poslední, od koho bychom něco takového čekali,“ shodli se. Štamgasti v místní hospodě však mají zcela jiný názor.

Sousedé: Slušňák, sportovec

Vitáska znali spíše od vidění, nic špatného ale o něm prý říct nemohou. „Ženským vždycky podržel dveře. Snad jako jediný z baráku," řekl muž (33). „Byl to sportovec, co vím, jezdil na kolo, na lyže, chodil posilovat," dodal soused (54). Cvičit údajně chodil pravidelně. Dlouhých 10 let! Ani provozovatelé fitness center s ním potíže neměli.

Štamgasti: Hajzlík to byl