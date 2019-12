Holčičce (†5) se po vánočním večírku zastavilo srdce! Její bráška jí chce uspořádat pohřeb jako pro princeznu

Místo radosti z nadcházejících vánočních svátků prožívá obrovskou bolest rodina pocházející z anglického města Plains Farm ležícím v hrabství Sunderland. Ve středu se rodina zúčastnila vánoční party, na které nechyběli ani její nejmenší členové pětiletá Isla a její devítiletý bratr Aiden. Druhý den po večírku se však Isle udělalo špatně. Měla kašel a horečku a zničehonic se jí zastavilo srdce!

Její máma Alex Williamsová začala s resuscitací a s masáží srdce nepřestala, dokud nepřijela záchranka. U dívky však nastala recidiva a musela být převezena do nemocnice. O několik dní později zemřela. Rodina se střídala u jejího lůžka do poslední chvíle. Její máma jí splétala vlasy do copánků a lakovala nehty. „Alex jí lakovala nehty a splétala vlasy a připravovala se na poslední objetí, “ uvedla dívčina teta Marcia Hogan-Williamsová pro britský deník Daily Mail. Dívčin starší bratr chce své malé sestře uspořádat pohřeb jako pro pravou princeznu. „Chce, aby to bylo výjimečný, všechno krásné, protože je se svými dlouhými blonďatými vlasy jako princezna,“ uvedla Hogan-Williamsová s tím, že Aiden chce, aby vše bylo zbarveno do její oblíbené barvy růžové.