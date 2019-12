Ženě se během horského výstupu zastavilo srdce na šest hodin! Lékaři ji dokázali zachránit

Britská učitelka Audrey Schoemanová vyrazila se svým manželem Rohanem na túru do hor ve Španělsku. Horský výstup se však změnil v boj o život poté, co manžele zastihla sněhová bouře! Čtyřiatřicetiletá horolezkyně byla silně podchlazená a přestalo jí tlouct srdce. Srdeční zástava trvala dlouhých šest hodin.

Audrey Schoemanová je světoběžník. Narodila se v Anglii, ovšem ještě jako dítě se s rodinou přestěhovala do Jihoafrické republiky a posléze se s manželem Rohanem přemístila do španělské Barcelony. Čtyřiatřicetiletá učitelka miluje divokou přírodu a horskou turistiku. Proto se začátkem listopadu s manželem rozhodli, že zdolají Pyreneje u malebného městečka Girona, které leží nedaleko francouzských hranic.

Nešťastná smrt zkušené horolezkyně: Kráska uklouzla na skále u vodopádu

Během výstupu se však začalo měnit počasí a manžele zastihla silná sněhová bouře. Audrey, která je zkušenou horolezkyní, však začala mít zdravotní problémy. Začala mluvit z cesty, přestávala dýchat a nakonec úplně upadla do bezvědomí. Její teplota spadla na neuvěřitelných osmnáct stupňů a došlo u ní k zástavě srdce!

V tu dobu už po manželském páru pátrali záchranáři poté, co je kontaktoval Rohan. Ten jim také nafotil přesnou lokaci, kde se nachází, ovšem přesto pátrání zabralo dvě hodiny. Poté, co byla Audrey převezena do nemocnice, lékaři zjistili, že jí přestaly pracovat i ledviny.

Smrt Čechů na Trollveggenu: Na nejvyšší stěně Evropy zemřel vydavatel časopisu o horolezectví Tomáš R. (†45)

Zástava trvala dlouhých šest hodin a lékaři už nedoufali, že se ji podaří zachránit. „Jedná se o nejdelší zástavu srdce zaznamenanou ve Španělsku. Prakticky neexistuje případ, kdy by srdce člověka přestalo tlouct na tak dlouho a bylo možné ho ještě nahodit,“ uvedl Eduard Argudo, ošetřující lékař Audrey, pro britský deník Daily Mail.

„Pravděpodobně jsme nebyli až tak připraveni, jak jsme si mysleli. Byli jsme nedbalí,“ řekla pro španělský deník El Pais Audrey s tím, že se hodlá do hor vrátit. „Je to úžasné, přežila jsem. Že jsem byla v ohrožení života, jsem zjistila, až když jsem se probrala v nemocnici,“ řekla.