Nová Ves u Prahy zažila obrovskou tragédii. Po letech žabomyších válek – třeba kvůli úklidu společných prostor v domě, vzal místní podivín Karel do rukou sekeru a počkal, až kolem páté ráno sousedka vyjde z bytu. Měla namířeno do práce. Zasadil jí tři smrtelné rány do hlavy. Poslední chvíle umučené modelky Violy (†34): Proč ji vrah vezl do přístavu?

Ležela přede mnou

Zavražděnou našel před domem další ze sousedů. „Když jsem šel z krámu, tak na mě volal soused, co bydlí nade mnou, že se zase něco děje. No, a ona už tam ležela,“ popsal Blesku.

Útočník prý po krvavém masakru dělal, jako by se nic nestalo! „Doma si dával kafe a sušenky. Úplně normálně odešel k sobě domů na snídani,“ říkal zdrcený muž. Tam útočníka, nyní již obviněného z vraždy, našla policie.

Šlo o druhý útok, už měl podmínku

Z čeho pramenila vzájemná nevraživost, nikdo v domě netuší, lidé popisují jen naprosto banální sousedské spory. „Támhle to nebylo, tohle nebylo. Nebyl vytřenej barák. Chytali se za slovo, hádali se kvůli malichernostem,“ popsal soused.

Rozepře trvaly však déle než 30 let. Už jednou přitom skončily vážným napadením ženy. „Před pěti lety ji před brankou praštil také sekerou,“ popsal svědek. Podle bratra zavražděné vyvázl tenkrát agresor Karel jen s podmínkou. Za vraždu nyní obviněnému hrozí až dvacet let basy. Když vynesete dítě z vozu: Jan popsal smrt mámy a dětí u Liberce