Rozhovor a dokument samotný vznikl po dlouhém vyjednávání mezi Buckinghamským palácem a televizní stanicí BBC, která se rozhodla natočit prince Andrewa a vyzpovídat ho ohledně Jeffreyho Epsteina a skandálů kolem jeho osoby.

Devětapadesátiletého aristokrata si vzala na mušku zkušená novinářka Emily Maitlinsová a už z upoutávky na speciální vysílání, které proběhne v sobotu 16. listopadu večer na stanici BBC2, je patrné, že si před členem britské královské rodiny nebrala žádné servítky.

V krátkém představení pořadu například zazní i otázka, zda měl princ Andrew doopravdy pohlavní styk s tehdy sedmnáctiletou Virginií Robertsovou, která ho z činu po letech nařkla právě v souvislosti s pedofilním miliardářem Jeffrym Epsteinem, který je měl seznámit. „Říká, že se s vámi setkala v roce 2001 a řekla, že s vámi tančila v nočním klubu Tramp v Londýně. Pokračovalo to prý sexem s vámi v domě v Belgravii, který patřil Ghislaine Maxwellové, vaší kamarádce,“ konstatuje třeba v rozhovoru Maitlisová.

„Nemám žádnou takovou vzpomínku na to, že bych se někdy s touto paní setkal,“ odpovídá novinářce princ Andrew, který na následující otázku, zda si jakkoli Robertsovou vybavuje, říká rezolutní a mírně podrážděné „ne“!

Velmi kontroverzní moment v rozhovoru ale nastane ve chvíli, kdy se novinářka zeptá přímo na Epsteina a na to, proč s ním zůstal Andrew kamarád i poté, co v roce 2008 vyšly na povrch jeho pedofilní skandály.

„Zůstal jste s ním…“ říká Emily Maitlinsová na což princ reaguje už velmi zaskočeně, koktá a neví, jak s větou naložit. „Zůstal jsem s ním a to je… to je… to je trochu… bylo to tak, že jsem se z toho každý den obviňoval, protože se to stalo členu královské rodiny a my se vždy snažíme udržovat nejvyšší standardy a postupy a já je nechal stranou, navíc tak jednoduše,“ našel pak slova Andrew.

V jedné části rozhovoru Andrew dokonce přiznává, že svými hloupými rozhodnutími zklamal královnu i celou královskou rodinu.

Královská rodina dlouho váhala nad tím, zda svolí k otevřenému rozhovoru, v němž nebude princ Andrew vědět předem otázky, ale nakonec k němu skutečně došlo. „Jeho královská výsost cítila, že je čas zopakovat prohlášení v televizním rozhovoru, kde na otázky odpoví otevřeně, jasně a veřejně,“ řekl pro Mirror zdroj z Buckinghamského paláce a doplnil, že je princ Andrew v čele několika charitativních organizací a skandální obvinění ho zdržují od jeho důležité práce.

Princ Andrew se dostal do hledáčku veřejnosti v dobách, kdy FBI v roce 2008 obvinila jeho blízkého přítele, miliardáře a bankéře Jeffreyho Epsteina z obchodu s lidmi a především s nezletilými dívkami. Následně se objevily spekulace o obvinění z toho, že princ Andrew sám využíval jeho služeb a měl sexuální styk s jednou nezletilou. To od prvopočátku odmítá. Kauza nabrala znovu obrátek v letošním roce, kdy Epstein spáchal ve své newyorské cele sebevraždu.