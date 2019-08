Mlčení kolem pedofilního skandálu amerického milionáře konečně prolomil člen britské královské rodiny princ Andrew. Syn královny Alžběty je spojován se sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem, který se oběsil tento měsíc ve své cele v New Yorku. Britský princ přiznal, že finančníka Epsteina, který měl zneužívat nezletilé dívky, spolu s dvacetiletou modelkou hostil na hradě Balmoral v roce 1999! Na hradě se navíc v tu dobu měla zdržovat i britská královna.

Další poprask vypukl v britské královské rodině poté, co se na veřejnost dostalo video, na němž je vidět britský princ Andrew před devítipatrovým sídlem sexuálního násilníka Jeffreyho Epsteina v New Yorku. Vévoda z Yorku na videu mává na mladou dívku, která odchází z honosného sídla, které je přezdívané jako „Dům děsů.“

Video vzniklo v roce 2010, tedy dva roky poté, co byl Epstein odsouzený ze zneužívání dětí. Britský princ byl navíc vyfotografován s mladičkou Virginii Robertsovou (dřív Giuffreovou), tehdy sedmnáctiletou dívkou, která měla být Epstainovou sexuální otrokyní. Buckinghamský palác však podle deníku The Sun popřel, že by měl syn britské královny sexuální styk s Virginii či jinými nezletilými dívkami.

Princ Andrew se sám k obviněným odmítal vyjádřit. Nakonec však své mlčení prolomil a přiznal, že v roce 1999 na hradě Balmoral hostil finančníka, který se oběsil tento měsíc ve své cele v New Yorku. Epstein na honosné sídlo britské královské rodiny nepřijel sám. Na party přijel v doprovodu mladičké modelky, které mělo být kolem dvaceti let. Přítomnost mladé ženy na hradě přiznal i sám Andrew. Epstein měl být přijat na hradě koncem léta. Tehdy se prý na hradě Balmoral zdržovala i samotná královna!

Andrew sice přiznal, že kdysi s Epsteinem udržoval jisté přátelství, ovšem obvinění, že se měl podílet na zneužívání mladých dívek a obchodu se ženami odmítá. „Vévoda z Yorku je zděšen nedávnými zprávami o zločinech Jeffreyho Epsteina. Jeho královská výsost neschvaluje vykořisťování lidských bytostí a náznaky, že měl přehlížet, podílet se nebo podporovat takovéto chování, jsou odporné,“ stojí v prohlášení Buckinghamského paláce podle The Sun.