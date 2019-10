Britský byznysmen Lawrence Jones čelí obřímu skandálu. Zakladatele společnosti UKFast, která poskytuje internetové připojení a cloudová úložiště, obvinilo několik žen ze sexuálního obtěžování. Jde o mladé ženy, které pracovaly pro Jonesovu firmu.

Jedna z nich podle deníku The Sun popsala, že jí Jones krátce po zaměstnání vzal do sex shopu, „vrazil jí erotickou pomůcku do obličeje a řekl, aby do dárkového balení zabalila sexhoupačku a negližé.“ Další Jonese obvinila, že jí polil klín vodou ze sklenice a zeptal se, jestli je díky němu vlhká.

Se svým svědectvím přispěl dokonce i Jonesův bývalý zaměstnanec, který byznysmena označil za misogyna. „Chtěl, aby mu lidé seděli na koleni nebo se s ním mazlili,“ popsal.

Lawrence Jones patří mezi 250 nejbohatších lidí Velké Británie a má vlivné přátele. Nechyběl například na svatbě prince Harryho s vévodkyní Meghan. Mezi jeho přátele patří také excentrický miliardář Richard Branson (69), na jehož luxusní jachtě mělo dojít k jednomu z útoků ze strany Jonese.

Zaměstnanci společnosti UKFast listu Financial Times popsali, že na firemním vánočním večírku byly rozmístěné mísy s kondomy.