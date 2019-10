Jeffrey Epstein byl nalezen mrtvý desátého srpna ve své cele. Miliardář čekal ve vazbě na soud, před nímž se měl zpovídat z obvinění za sexuální zneužívání nezletilých dívek. Tělo šestašedesátiletého finančníka a již usvědčeného sexuálního delikventa ohledávala patoložka Barbara Sampsonová, která uvedla, že spáchal sebevraždu.

S tím však nesouhlasí Epsteinova rodina. Jeho bratr je přesvědčen, že na jeho smrti něco nesedí, a má podezření, že byl zavražděn. Pozůstalí po miliardáři se proto rozhodli najmout forenzního patologa Michaela Badena, který pracoval na případu O. J. Simpsona či na případu prezidenta J. F. Kennedyho. Pětaosmdesátiletý Baden se dokonce objevil v seriálu HBO, kde diváky seznamoval s prací forenzního patologa. Podle informací britského deníku Daily Mail pod jeho rukama prošlo až 20 tisíc lidských těl.

Baden po prozkoumání případu uvedl, že zranění na Epsteinově těle neodpovídají sebevraždě, nýbrž vraždě! Epstein měl mít dvě fraktury na levé a pravé straně hrtanu kolem ohryzku. Dále Baden nalezl frakturu jazylky. „Tyto tři fraktury jsou velice neobvyklé při sebevraždě oběšením a objevují se běžně při vražedném uškrcení,“ uvedl Baden.

„Během padesáti let jsem ještě neviděl, že by se to stalo při sebevražedném oběšení,“ dodal Baden s tím, že by měl být případ prošetřen. „Existuje důkaz o vraždě, který by měl být prošetřen, aby se zjistilo, zdali to byla vražda, či ne,“ řekl přední patolog. Zároveň doplnil, že to není jediný důkaz, na který přišel. Baden uvedl, že nalezl známky krvácení v Epsteinově očích. To je obvyklé u vražd, ovšem u sebevražedného oběšení nikoli.

Baden podotkl, že v případu finančníka nehraje ještě pár věcí. Epstein se již měl pokusit spáchat sebevraždu, a měl být tak pod pravidelným dozorem hlídačů, ale sdílel celu s dalším vězněm, který byl náhle přemístěn. „Zjistilo se, že dva dozorci, kteří tam měli pracovat, údajně usnuli a neprovedli tak svou pravidelnou třicetiminutovou obhlídku více než tři hodiny,“ dodal patolog.

Na jeho tvrzení ale ihned reagovala nynější hlavní soudní patoložka města New York Barbara Sampsonová. Jak řekla, „pevně si stojí“ za svými zjištěními, která uvedla ve zprávě o srpnové pitvě.