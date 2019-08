Američanka Virginia Giuffreová (35) popsala ve své výpovědi období kdy byla jako sexuální otrokyně držena Epsteinem a jeho komplickou Ghislaine Maxwellovou. Finančník se podle ní chvástal, že dostal jako dárek k narozeninám tři teprve dvanáctileté dívky. Virginii bylo tehdy teprve 15 let, uvedl New York Post.

Nezletilé jako dárek k narozeninám

„To nejhorší, co jsem slyšela přímo z jeho vlastních úst, bylo, že tyto krásné dvanáctileté dívky přiletěly na jeho narozeniny,“ vypověděla Giuffreová. „Bylo to překvapení, dárek k narozeninám od jednoho z jeho přátel. Pocházely z Francie. Neviděla jsem je, nesetkala jsem se s nimi,“ pokračovala Virginie. Poté, co je Epstein zneužil, je prý na druhý den poslal opět domů. Epsteinův (†66) dům hříchů: Hrůzy odhalil po policejní razii

„Jeffrey se poté, co je poznal, chvástal, že to byly dvanáctileté dívky, které přiletěly z Francie, protože jsou velmi chudé. Jejich rodiče potřebovali peníze, nebo tak nějak, a ony mohly absolutně volně zůstat, nebo odletět pryč,“ stálo dále ve výpovědi Giuffreové. Dívky prý Epsteina masírovaly a prováděly mu orální sex.

Děvčata prý Epsteinovi sháněl Brunel

Tím, kdo měl finančníkovi nezletilé dívky sehnat na hrátky, byl prý podle Daily Mailu jeho známý Jean-Luc Brunel, který hledal modelky pro svou agenturu MC2. Do té prý Epstein investoval v přepočtu přes 23 milionů korun. On mu měl za to často dohazovat nezletilé na sex. Brunel to samozřejmě popřel s tím, že se jedná o nepotvrzené pomluvy. Školní hromadné dětské porno šokovalo rodiče! Oplzlosti se vyšetřují. Ředitelka přišla o místo

„Epstein mi řekl, jak je Brunel koupil v Paříži od jejich rodičů, kterým nabídl obvyklou sumu peněz, víza a kariéru modelek. Jeffrey si myslel, jak je absolutně báječné, že lidi snadno svedou peníze a že se všechno a všichni dají koupit,“ uzavřela Virginia svou šokující výpověď.

Nucený sex s princem