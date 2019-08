Dva dlouholetí spolupracovníci nechvalně známého miliardáře Jeffreyho Epsteina budou podle amerického tisku spravovat jeho miliardové impérium. O skutečných majitelích, jimž mají plynout astronomické zisky, není nic známo. Jisté je jen to, že Epstein tímto krokem zkomplikoval cestu k odškodnění ženám, které údajně v útlém věku zneužil. Cesta k vykonatelnému rozsudku v jejich prospěch teď může trvat mnoho let.

Stíhaný miliardář Jefrey Epstein spáchal v sobotu 10. srpna sebevraždu ve vazební věznici na newyorském Manhattanu. Jak vyšlo najevo, dva dny před smrtí odkázal veškerý majetek dosahující v přepočtu takřka 1,4 miliardy korun do svěřenského fondu. Ten spravují dva miliardářovi letití spolupracovníci, advokáti Darren K. Indyke a Richard D. Kahn.

Jméno toho, komu připadnou zisky, zůstává zahaleno rouškou tajemství. Spekuluje se o tom, že Epsteinovo impérium by mohl zdědit jediný žijící příbuzný, jeho bratr Mark. Ovšem jsou tu ještě další uchazeči o miliardářův majetek, a to jeho údajné oběti.

„Oběti byly už jednou zneužity a nyní se cítí, jako by jejich zneužívání nabylo nové úrovně,“ řekl na adresu Epsteinova fíglu právník Stan Pottinger zastupující ženy, které miliardáře obvinily. Podle dalších advokátů, zastupujících poškozené ženy, by jim měl připadnout Epsteinův majetek celý.