Problém pro Lucii zadrženou s kokainem v Brazílii? Česko bude spolupracovat s tamní policií!

Úmluva rozšiřující justiční spolupráci se státy Latinské Ameriky bude pro ČR platná od 16. listopadu. V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.

O přistoupení k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech usilovalo české ministerstvo po dlouhá léta, uvedl Řepka. Listina o přistoupení ČR byla v říjnu uložena v Generálním sekretariátu Organizace amerických států (OAS) ve Washingtonu. Právě OAS úmluvu sjednala, a to v roce 1992.

„Ministerstvu spravedlnosti, Nejvyššímu státnímu zastupitelství, státním zastupitelstvím a soudům přistoupení přinese možnost spolupráce se státy - smluvními stranami úmluvy - které její poskytování podmiňují existencí příslušné mezinárodní smlouvy," popsal mluvčí.

Česká republika tak získala smluvní základ pro trestní spolupráci s 25 státy. Jsou jimi Antigua a Barbuda, Argentina, Bahamy, Bolívie, Brazílie, Chile, Kolumbie, Kostarika, Dominika, Ekvádor, Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamajka, Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Surinam, Trinidad a Tobago, Uruguay a Venezuela.

Řepka na dotaz ČTK upřesnil, že úmluva nezahrnuje problematiku vydávání osob k trestnímu stíhání. „Týká se poskytování právní pomoci, to znamená poskytování důkazů a zajišťování dalších úkonů pro účely trestního řízení - výslechu svědků, domovních prohlídek nebo zajišťování výnosů z trestné činnosti,“ vysvětlil.

Ohledně vydávání stíhaných lidí Česku u většiny latinskoamerických států chybí dvoustranné smlouvy. V takových případech má ČR možnost žádat o extradici na základě takzvaného ujištění o vzájemnosti - tedy slibu, že v obdobném trestním případě by vůči druhému státu postupovala stejně.

Zda se bude nově sjednaná úmluva vztahovat i na případ nedávno zadržené české občanky, jsme se zeptali přímo Řepky: „Ohledně použití Úmluvy v případě české občanky v Brazílií lze uvést, že v tomto případě Ministerstvo spravedlnosti neeviduje žádnou součinnost, o kterou by Brazílie požádala. Je třeba doplnit, že ve fázi přípravného řízení (vyšetřování) trestního řízení je ústředním orgánem ČR pro vyžadování a přijímání žádostí o právní pomoc Nejvyšší státní zastupitelství, nikoliv Ministerstvo spravedlnosti. Obecně tato Úmluva ale je použitelná na vyžadování právní pomoci v trestních věcech, proto v případě, že by brazilské orgány potřebovaly v rámci trestního řízení poskytnout právní pomoc z České republiky, mohly by žádost o právní pomoc podat na základě této Úmluvy."

