Lucii policie zatkla i s její dvouletou dcerou v hotelu v centru São Paula. Našli u ní téměř šest kilo kokainu ukrytých v suvenýrech. Putovala do vězení, ale nakonec jí soud povolil domácí vězení - údajně aby mohla pečovat o dcerku, kterou prý stále kojí. A doma na ni čekají další dvě děti (8 a 11). Pokud bude uznána vinnou, může se stát, že je uvidí až za hodně dlouhou dobu. Co ji vlastně teď čeká?

Nečekaný rozsudek nad pašeračkou Lucií: Zneužila dítě, přesto ji pustili z brazilského vězení. Má to ale háček

„Zjevně se dopustila trestné činnosti na území cizího státu, takže vše bude postupovat v tomto případě podle brazilských zákonů. Bude to probíhat zhruba v těch rysech, že se udělá expertiza na tu látku, žena bude zřejmě zadržena s ohledem na to, že je cizinka," řekl Blesku kriminalista Josef Doucha.

"Dále bude pravděpodobně prováděno dokazování, budou vyslýchané osoby kolem té kauzy včetně samotné Češky, která by měla dostat obhájce. Předpokládám, že i tam platí, když je vazební vyšetřování nebo trestný čin takto závažný, že je nutná obhajoba. Vše bude záležet na důkazní situaci. Naděje, že bude vydána do České republiky, je, ale bude to záležet právě na brazilském systému," tvrdí Doucha.

Co přesně by se s Češkou dělo, pokud by byla skutečně uznána vinnou a odsouzena k trestu odnětí svobody, není jisté. Česko totiž podle mluvčí Ministerstva zahraničních věcí Zuzany Štíchové nemá smlouvu o vzájemném vydávání trestanců.

Stejné je to i v případě jiné Češky, kterou v zahraničí nachytali s kufrem plným heroinu. Terezu Hlůškovou celníci zadrželi loni v lednu na letišti v pákistánském Láhauru. Ani tato země nemá s Českem smlouvu o vydávání vězňů. "V případě pravomocného odsouzení pákistánským soudem by bylo možné předání odsouzené k výkonu trestu do ČR, a to na bezesmluvním základě. Musela by s tím souhlasit i pákistánská strana," řekla ještě před rozsudkem tehdejší mluvčí Ministerstva zahraničních věcí Irena Valentová.

Podobný je i případ Češky Magdy, kterou chytili s kokainem na letišti v São Paulu. Nakonec byla odsouzena na osm let, trest jí byl později snížen na pět let a osm měsíců. V půlce ji propustili, protože věznice byla přeplněná. Po dobu trestu ovšem nesmí opustit zemi a musí se pravidelně hlásit na policii.