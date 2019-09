Gang pašoval drogy do věznic pomocí dronů. | Twitter/Noel Titheradge

Loni v říjnu poslal britský soud do vězení skupinu dealerů, kteří posílali do věznic drogy pomocí dronů. Miniaturní bezpilotní letouny trestancům kromě drog doručovaly i mobilní telefony. Než se na vše přišlo, sedmi členům gangu se podařilo do káznic vpašovat narkotika v hodnotě půl milionu liber (přes 14 milionů Kč)!

„Byla to sofistikovaná obchodní operace a díky vysoké ceně, která se za drogy a mobilní telefony platí ve vězení, bylo jejím účelem vydělat zúčastněným stovky tisíc liber,“ uvedl soudce Simon Drew.

Bezpilotní letouny podle něho do různých věznic pronikly přibližně stokrát. Některé však havarovaly a policie díky tomu získala cennou stopu, která přispěla k dopadení gangu.

Členové gangu byli potrestáni v rozmezí od tří do deseti let, informoval list The Guardian. Soudce podotkl, že dostali exemplární tresty, které mají odradit případné následovníky od stejných zločinů.