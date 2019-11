Nehoda se stala u vesnice Nitrianske Hrnčiarovce na silnici první třídy, kterou policie následně uzavřela. Kamion plně naložený kamením se tu srazil s autobusem s cestujícími, podle slovenských médií šlo o děti středoškolského věku, které se vracely domů ze školy pravidelnou linkou z Nitry do Jelence. Deník SME uvedl, že autobus patří přepravní společnosti Arriva.

Podle informací TV Markíza se náklaďák z nezjištěných příčin rozkýval a přejel do protisměru. Řidič autobusu se snažil srážce vyhnout, náklaďák ho však trefil do boku, po čemž se autobus převrátil do příkopu.

Hasiči původně informovali o 13 mrtvých, později ale uvedli, že obětí je méně. „Podle nejnovějších informací je na místě dopravní nehody 12 usmrcených a 17 zraněných osob. Několik zraněných osob ošetřují zdravotníci ve spolupráci s hasiči v evakuačním autobuse HZS přímo na místě. Na místě příslušníci stavějí nafukovací stan pro zasahující složky a zraněné osoby. Situaci na místě komplikují nepříznivé povětrnostní podmínky. Na místě události je i prezident HZS Pavel Nereča,“ uvedli hasiči na facebooku. Na místě jich zasahují desítky a povolány byly i záchranářské vrtulníky.

Záchranářům na místě pomáhali i svědci. „Všichni jsme na místě odevzdávali lékárničky,“ řekl TV Markíza Miro, který nehodu viděl.

Mluvčí ministerstva vnitra Petar Lazarov pro TV JOJ uvedl, že na místo vyrazila ministryně Denisa Saková a civilní ochrana na místo vyslala psychology a materiální pomoc. Na místo směřuje i ministryně zdravotnictví Andrea Kalavská a ministr dopravy Arpád Érsek. Premiér Peter Pellegrini se kvůli nehodě předčasně vrací z pracovní cesty na Kypru.

„U Nitry se dnes stala strašná tragédie. Po srážce linkového autobusu s kamionem zůstalo nejméně 13 obětí a množství zraněných. Okamžitě jsem ukončil mou oficiální návštěvu Kypru a vracím se na Slovensko přímo na místo tragédie. Mluvil jsem s ministryní zdravotnictví a vnitra a dal jsem jim příkazy, aby koordinovaly činnost záchranných a bezpečnostních složek. Cítím nesmírnou lítost ke všem obětem a vyjadřuji upřímnou soustrast všem pozůstalým,“ uvedl premiér Pellegrini.

K nehodě se vyjádřila i prezidentka Zuzana Čaputová. "Zpráva o srážce autobusu s nákladním autem, která měla takové tragické následky, v nás všech vyvolává hluboký smutek. V těchto chvílích jsme myšlenkami s rodiči, kteří přišli o své děti, o své drahé a blízké. Myslíme také na zraněné a na to, aby dostali nejlepší možnou pomoc a péči. Všichni doufáme, že počet obětí už nebude narůstat. Po této hrozné tragédii prosím všechny, jezděme opatrně a ohleduplně, ať se všichni šťastně vrátíme ke svým rodinám," uvedla na facebooku.



Silnice I / 65, na které k nehodě došlo, sloužila až do otevření nového úseku nedaleké rychlostní silnice R1 v roce 2011 pro veškerý tranzit od Nitry dál na střední Slovensko. Podle deníku SME měla do té doby přívlastek „silnice smrti“.

Jednou z nejtragičtějších dopravních nehod na Slovensku byla dosud srážka osobního vlaku a autobusu u obce Polomka nedaleko Brezna. Ta si v roce 2009 vyžádala 12 mrtvých a dvě desítky zraněných.

