Motorkář srazil policistku a vážně ji zranil: Soud mu udělil 2,5 roku vězení!

„Obžalovaný za této situace musel být srozuměn s tím, že dojde k následku, který se stal. Způsobil újmu na zdraví a snad jen souhrnem šťastných náhod nedošlo k závažnějšímu zranění," uvedl předseda senátu Lubomír Kozák. „To jednání je vysoce společensky škodlivé," dodal. Muži hrozilo až šest let vězení. Soud mu zároveň uložil pětiletý zákaz řízení.

Případ se stal loni 18. října. Policisté při kontrole v Družstevní ulici naměřili motorkáři rychlost 92 kilometrů, v Uničovské ulici se ho proto snažila zastavit další policejní hlídka. „Policistka stála v daný okamžik v jízdním pruhu motocyklu, s terčem ve vztyčené ruce jej chtěla zastavit. Řidič nejprve zpomalil, poté ve vzdálenosti dvou až tří metrů přidal plyn a zboku do ní najel," uvedl státní zástupce Tomáš Horák.

Video Zfetovaný motorkář srazil policistku, strážkyně zákona se ze zranění léčí doma - Policie ČR

Policistka se snažila střetu zabránit, ale to se jí nepodařilo, spadla bokem a hlavou na vozovku. „Při nárazu na asfalt jsem se bouchla do hlavy, měla jsem lehký otřes mozku, naražený pravý loket, koleno a pohnula jsem si krční páteří," uvedla u soudu žena. Lukáš P. po nárazu spadl z motorky a podle policistů se snažil utéct, policisté jej zaklekli a zpacifikovali.

Obžalovaný se k činu doznal a za své jednání se omluvil. Tvrdil však, že ženu srazit nechtěl. „Je to moje chyba, jsem si toho vědom, ale skutečnost je jiná. Chtěl jsem se vyhnout dopravní kontrole, chtěl jsem ji objet zleva, ale policistka uskočila na tu samou stranu, kterou jsem ji chtěl objet. Chtěl jsem ji objet tedy z druhé strany, ale ona uskočila tam," uvedl. Podle žalobce musel ale předpokládat, co se může stát. „Policistka měla na rozhodnutí desetinu sekundy, nemohla vědět, kam bude odbočovat. Rozhodla se pro únik do jedné strany. Řidič se nemůže vyvinit tím, že chtěl ujet," míní žalobce s tím, že jde o nepřímý úmysl. Navrhoval dva až tři roky ve věznici s ostrahou.

Podle obhajoby byl už Lukáš P. za své řízení postižen v přestupkovém řízení. Podle obhájce do policistky nenajel úmyslně, šlo prý o nedbalost, když se ji snažil objet. „Nelze dovodit úmysl obžalovaného. Snažil se jí sofistikovaným způsobem, myška vlevo, myška vpravo, vyhnout," uvedl obhájce s tím, že jde o přestupek. „Neměl jsem řídit bez řidičského průkazu, byla to moje mladická nerozvážnost," uvedl pětatřicetiletý muž.