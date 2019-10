Lékař Jaroslav Barták odešel od libereckého soudu s osmi lety vězení za plánování tří vražd. Ve vězení by měl strávit celkem 20 let. V minulosti dostal trest dvanácti let za sexuální obtěžování asistentek. Vraždy plánoval ze msty.

Za plánování tří vražd a vydírání potrestal v úterý soud v Liberci lékaře Jaroslava Bartáka (61) osmi lety vězení. Celkem má ve vězení být 20 let. Už dříve dostal dvanáctiletý trest za sexuální obtěžování asistentek. Krejčíř si stěžoval na matraci i hrozbu vraždy. Češi prověřili, jak si žije ve vězení

Za trestnou činnost projednávanou u tohoto soudu obžalovanému hrozilo 15 až 20 let vězení. Tvrdil, že ničeho nezákonného se nedopustil. Řekl, že o plánech na vraždy mluvil ve vězeňských debatách, které nemyslel vážně. Liberecký krajský soud se kauzou zabýval potřetí.

Podle obžaloby plánoval Barták vraždy a vydírání na podzim 2013 ve vazební věznici v Liberci ze msty za předchozí odsouzení. Peníze získané z vydírání chtěl využít k útěku z vězení. Barták si už většinu předchozího trestu odpykal, vypršet mu měl v roce 2023.

Barták po vynesení rozsudku uvedl, že kdyby to bylo možné, uložili by mu trest smrti. „Nevěřím v objektivitu soudu, bylo to dopředu připravené. Je to soudní spiknutí proti mně, je to horší než 50. léta,“ prohlásil. Za to mu hrozí další potrestání, tentokrát za pohrdání soudem.