Ladislav manželce vyčítal, že přespříliš pije. „Čtyři a půl hodiny před začátkem nového roku mi řekl, že nemám pít to víno. Přišel za mnou, když jsem v kuchyni krájela cibuli do tataráku. Udělal ke mně krok a nůž se mu vrazil do břicha,“ popisovala rodinnou tragédii u krajského soudu obžalovaná.

Muže uložila v ložnici, ránu mu ošetřila a zavolala synům, aby alarmovali záchranku. „Myslela jsem, že má jen proražený špek na břiše. ,Tys mě bodla,' říkal. On mi na nůž naletěl,“ pokračovala důchodkyně. Nůž po útoku pečlivě umyla a vrátila do šuplíku. Její manžel třetí den po vražedném útoku zemřel v nemocnici.

Byla to vteřina

„Bolest cítím, ne lítost,“ vysvětlovala v slzách své pocity u soudu. „Neudělala jsem to úmyslně, ani zákeřně. To prostě byla vteřina. Víc nevím, co mám k tomu říct. Bolí mě to, nemohu spát,“ pokračovala. S tím, že víno pije dál, aby prý mohla spát.

Přiznala: „Probodla jsem manžela!" Soud celý proplakala.

Přiznala, že v osudný den vypila dvě sedmičky vína. „Můžeme za to oba dva a nemocnice na jeho smrti měla taky vinu. Šel na druhou operaci, která nebyla nutná, jak se vyneslo z nemocnice ven,“ házela vinu také na lékaře, kteří měli bodnutého v péči.

Chci vychovávat vnuka

Soudce prosila, aby ji nechal na svobodě. Prý proto, aby mohla vychovat a různým dovednostem naučit vnuka. „Aby z něj byl slušný člověk. Pokud mě tu zavřete do vězení, konce trestu se stejně nedožiju,“ dodala závěrem své výpovědi.

Ve vězení mohla skončit až na 16 let, nakonec vyfasovala přesně poloviční trest. Především vzhledem k charakteru zločinu, který spáchala. „Rána v břichu poškozeného byla hluboká dvanáct centimetrů,“ řekl pro Blesk.cz žalobce David Bartoš.

Proto se jedná o útok nožem silnou intenzitou. „Tím pádem pan poškozený neměl na své smrti žádný podíl, jak se snaží přesvědčit soud obžalovaná,“ dodal. Rozsudek není pravomocný, obě strany si nechaly lhůtu na rozmyšlenou.