Nožem bodl dvakrát do hrudníku řidiče dodávky v centru Plzně. Nelíbilo se, jak coufal a také, že ho Jan J. (40) napomenul. Miroslava K. (27) teď za pokus vraždy poslal Krajský soud v Plzni na 11 let do vězení.

Vše se stalo loni v prosinci v blízkosti Mikulášského náměstí v Plzni. Řidič dodávky Jan J. se snažil s vozidlem vycouvat z parkovacího stání. „Obžalovaný začal slovně vulgárně napadat jeho i spolujezdce Karla Ž. (41). Pak udeřil rukou do předních dveří auta,“ uvedl státní zástupce Jan Štulín.

Jan vystoupil z kabiny a šel k výtržníkovi. Oba se pohádali. „Řidič od sebe obžalovaného odstrčil ke zdi domu. Miroslav K. poté vytáhl z kapsy vyhazovací nůž a Jana dvakrát bodl do levé poloviny trupu a pak z místa utekl,“ řekl Štulín.

Senát nenašel žádnou polehčující okolnost. Obžalovaný, již čtyřikrát soudně trestaný, se u soudu nedokázal do očí poškozenému omluvit, když omluvu vyřkl při své závěrečné řeči, uchechtl se. „Takové omluvě nelze věřit,“ dodal soudce.

Záznam kamery ukázal pravdu

„Když jsme dokouřili, stáli jsme venku s přítelkyní a kamarádem a povídali si. Najednou dodávka začala couvat a narazila do mě. Bouchl jsem do auta. To zastavilo, vystoupil z něj řidič, strčil do mě a narazil mě na zeď. Praštil jsem se do hlavy a pak si už jen pamatuji, jak zakřičel a utekl,“ líčil svou verzi obžalovaný Miroslav K.

Ze záznamu ale vyplývá, že couvající dodávka do něj nenarazila. Obžalovaný se ale opírat o její bok a když se dala do pohybu, zakymácel se.

Byl opilý a zfetovaný

Z místa incidentu pak Miroslav odešel a šel spát do kabiny svého zaparkovaného kamionu. Tady ho po několika hodinách zadrželi policisté. Při zatýkání měl Miroslav K. v dechu 1,75 promile alkoholu a pozitivní test na amfetamin.

Záchrana života při čtyřhodinové operaci

Krvácející Jan J. doběhl do domu, kde pracoval, a jeho kolega mu zavolal záchranku. Přežil jen díky včasnému zásahu záchranářů a lékařů ve Fakultní nemocnici v Plzni, kteří ho čtyři hodiny operovali.

Jedna bodná rána totiž jen těsně minula srdce, přeťala mu dvě tepny a způsobila masivní krvácení do hrudníku. Dodnes není vyléčen. Kromě psychických potíží, s nimiž dochází ke specialistovi, má omezenou kapacitu plic na 60 procent.

Soud navíc Miroslavu K. nařídil zaplatit zdravotní pojišťovně více než 200 tisíc a poškozenému 260 tisíc. Trest 11 let si má Miroslav K. odpykat ve věznici se zvýšenou ostrahou. Hrozilo mu až 18 let vězení. Verdikt nemí pravomocný, obě strany si nechaly lhůtu na rozmyšlenou.

