Zpět

na

Zlomeniny, tržné rány a přetrvávající psychické obtíže, to je následek útoku Jindřicha K. (39) na bývalou partnerku (39). Ženu měl zřezat kovovou tyčí a ohrožovat ji nožem. Krajský soud v Plzni ho za to poslal na 6,5 roku do vězení.