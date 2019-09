Plzeňský okresní soud opakovaně rozhodl, že jednání policisty není trestným činem. „Řidiče označil slovy ku*va, ty ku*do, a ptal se jej, na koho blikal. Když řidič ihned nereagoval na výzvu k vystoupení z vozidla, fyzicky jej napadl,“ vinil policistu státní zástupce Jiří Richtr.

Právě fyzický atak se ale podle prvoinstančních rozhodnutí prokázat nepodařilo. Připustil to až krajský soud. „Považujeme za prokázané, že obžalovaný poškozeného opakovaně udeřil, uchopil ho do kravaty a vyrazil mu telefon z ruky,“ stojí v usnesení.

To ale na „trestňák“ nestačilo. „Telefon nebyl po činu poškozen a jediný následek na zdraví, který poškozený v důsledku útoku měl, byla drobná modřina pod pravou částí dolní čelisti,“ vysvětlil soud s tím, že nedošlo ke škodě či jiné závažné újmě. Potrestat policistu, který vulgarity přiznal, ale násilí odmítal, tak kázeňsky může jeho šéf.

Kontroverzní zákrok

Incident se odehrál předloni v září v Plzni. Řidič superbu měl výhrady k jízdě černého mercedesu, ve kterém jel k případu Vladimír S. se svým nadřízeným, několikrát na ně zablikal. Policisté pak škodovku zastavili, Vladimír S. vystoupil a se zbraní v ruce šel k řidiči. Vulgárně jej oslovil a podle verdiktu Krajského soudu v Plzni i napadl. „Ano, řekl jsem mu sprostá slova, to jsem neměl, uznávám,“ kál se Vladimír S.

Druhý policista svědčil ve prospěch svého podřízeného. Prý se cítili řidičem superbu ohroženi. „Měli jsme podezření, že je pod vlivem drog. Spustili jsme výstražné zařízení a rozhodli jsme se ho zastavit. Kolega mu ukazoval z okénka spolujezdce policejní průkaz. Musel vědět, že jsme policisté, kromě průkazu také na autě blikal nápis stop a policie,“ popisoval.

„Byl to černý mercedes se zatmavenými skly, oni byli celí v černém, měli tmavé brýle a byli potetovaní. On (Vladimír S.) mě vzal do kravaty a pokusil se mě vytáhnout ven,“ popisoval napadený řidič. Jeho verzi připustil až krajský soud. I tak ale bude mít incident nejspíše dohru u krajského policejního ředitele. Ten by měl jednání svého podřízeného řešit jako kázeňský přestupek.

VIDEO: Předloňský kontroverzní zákrok v Plzni.