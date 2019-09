V minulosti dvakrát soudně trestaný Rudolf, který pracuje jako popelář, se nepohodl s rodiči. Zázemí našel u tety. Jenže v srpnu roku 2017 se při sledování fimu ve společnosti tehdy patnáctileté příbuzné neovládl.

„Dívku opakovaně osahával,“ popsal skutek žalobce Petr Bejšovec. V žalobě se dále praví, že ji i přes její odpor stáhnul leginy a vykonal soulož. O týden později měl mladík po příbuzné požadovat na hřišti orální sex.

„Není to pravda, byla do mě zamilovaná. To ona mě v pokoji hladila po stehně, řekl jsem jí, ať toho nechá,“ dušoval se před soudem mladý muž.

Matka: Holka se úplně změnila

Obě rodině se kvůli události rozhádaly. „Holka se po tom zážitku změnila. Je úplně jiná a může za to on," tvrdila dívčina matka Simona H. (36). Její dcera měla v pátek vypovidat v utajované soudní místnosti, jenže se zhroutila. Podle znalců trpí posttraumatickou stresovou poruchou.

„Má děsivé sny, vyhýbá se okolí, nevychází ven z obav z pokračování ataku. Jednoznačně to souvisí s trestným činem,“ řekla znalkyně Eva Čermáková. Obžalovanému mladíkovi hrozí až 12 let v base.

