Podle rozsudku šikanoval recidivista Antonín v srpnu 2017 jednadvacet dnů odsouzeného Roberta K. (35). Chtěl po něm, aby vyprávěl pohádky na dobrou noc. Když odmítl, surově ho mlátil smetákem.

„Když se díval poškozený z okna, vzal si do rukou kabel sluchátek, ostatním v cele řekl, že jim názorně ukáže, jak jej »vypne«. Kabelem ho škrtil, než se skácel na podlahu a omdlel,“ popisovala praktiky žalobkyně Marta Schulmeisterová.

Všechno je vymyšlený

Antonín u soudu striktně odmítl, že by se násilí dopustil. Notovali si s ním i předvolaní svědci. „Robert byl jediný Čech mezi námi Romy. Chtěl od nás co nejdříve pryč, tak si to všechno vymyslel, že obžalovaného dostane zase do vězení. Ať tam prý zdechne, v tom kriminále,“ řekl u soudu spoluvězeň Radek Ž. Výpovědím spoluvězňů ale soud neuvěřil.

Recidivista Antonín po propuštění z věznice strávil na svobodě pouhý měsíc. V pondělí ho Krajský soud v Ostravě za týrání spoluvězně potrestal - už po šestnácté… Proti rozsudku se ještě v soudní síni odvolal.