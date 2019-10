Soud v pákistánském Láhauru zprostil viny údajného komplice pašeračky Terezy Hlůškové (23). Obviněný Aftab Anwer měl Češku v den jejího zatčení vézt na letiště. To se však podle vyšetřovatele nepotvrdilo, jméno Aftaba Anwera bylo do vyšetřovacího spisu zaneseno omylem.

Vyšetřovatelé ve spisu Terezina případu zmiňovali několik jmen údajných kompliců, kteří měli české pašeračce v Pákistánu různě pomáhat. Měli tvořit několikačlenný gang, zhruba rok a tři čtvrtě po Terezině zatčení ale v „gangu“ zbyla jen Tereza. Ostatní spoluobvinění byli totiž zproštěni viny.

Očištění se už v březnu letošního roku dočkal realitní makléř Šoajb Hafíz, který měl podle státního zástupce pro Terezu zajišťovat ubytování. Soudce podle svých slov ale žádné důkazy o vazbě mezi Hafízem a Terezou nedostal, a proto obvinění smetl ze stolu.

Zvrat v liberecké tragédii: Proč zemřela Marie a její dcerky?

„Stojí za zmínku, že i když vyšetřovatel zanesl Šoajba Hafíze na seznam obviněných, u křížového výslechu před soudem nedokázal říct jméno jediného svědka, který by někdy viděl Terezu Hlůškovou v jeho autě nebo domě,“ uvedl tehdy soudce Šahzád Raza.

Podobně dopadl i další údajný Terezin komplic Aftab Anwer, který podle vyšetřovacího spisu pašeračku v den jejího zatčení odvezl na letiště. Tereza měla v jeho bytě navíc strávit noc před odletem.

Zemřela sexy královna motorkářů! Statisíce jejích příznivců pláčou, dcera promluvila

Stejně jako v případě Šoajba Hafíze však soudce neměl jinou možnost, než obviněného zprostit viny. Vyšetřovatel totiž uvedl, že se jméno Aftaba Anwera dostalo do vyšetřovacího spisu „na základě nedorozumění“. Anwer podle něj Terezu na letiště neodvezl.

Tereza Hlůšková skončila za mřížemi 10. ledna 2018, kdy v jejím zavazadle našli celníci téměř devět kilogramů heroinu. V březnu letošního roku byla Tereza nepravomocně odsouzena k trestu osmi let a osmi měsíců odnětí svobody. Mladá Češka se proti rozsudku odvolala. Odvolací soud by podle pákistánských médií měl rozhodnout do konce letošního roku.