V pondělí ráno přišel před panelák ve slovenském městě Šala Jozef pocházející z Bratislavy. Muž s sebou nesl kanystr s hořlavinou, kterou se polil a posléze sám sebe zapálil.

„Reni, pomoz mi…!" měl podle svědků volat na svou milovanou Renátu, která v paneláku bydlela. „Bylo to hrozné, lidi běželi ven, nevěděli, co se děje. Jen jsme viděli něco hořet, trvalo to, než nám došlo, že je to člověk,“ uvedla pro slovenský deník Nový Čas svědkyně celé události Natália (18).

Na pomoc Jozefovi přiběhla i jeho milovaná Renáta. „Utíkala k němu, ale co se potom dělo, nevíme. Seběhlo se tam hodně lidí, policistů, hasičů, záchranářů,“ uvedla Renátina sousedka. Zapojila se i městská policie.

„Ráno, přibližně o čtvrt na pět viděla policejní hlídka na sídlišti něco hořet. Mysleli si, že je to nějaký odpadkový koš. Když ale přišli blíž, zjistili, že tam hoří muž. Okamžitě ho začali hasit a zavolali záchranku a hasiče,“ uvedl zástupce náčelníka městské policie v Šali Miroslav Martinček.

„Auto značky Nissan Qashqai měl zaparkované nedaleko,“ uvedl Martinček s tím, že poblíž našli i Jozefovy osobní věci. „Po příjezdu na místo záchranáři ošetřili a stabilizovali muže, který měl rozsáhlé popáleniny, a převezli ho do nemocnice v Galante,“ uvedl mluvčí záchranářů Jozef Minár.

Jozef však utrpěl vážné popáleniny na devadesáti procentech těla. Několik hodin po příjezdu do nemocnice zemřel. „Muž byl v kritickém stavu, měl popáleniny 2. a 3. stupně na 90 procentech těla,“ řekla Jana Fedáková z galantské nemocnice.