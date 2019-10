Roční chlapeček jménem MJ z americké Floridy se začal dusit poté, co snědl sušenku. Po chvilce začal modrat. Vyděšená matka vyběhla i s dítětem na ulici. Začala křičet o pomoc. Po chvilce se objevil policista, který se okamžitě ujal záchrany. Všechno zachytila jeho osobní kamera. Zachránci popsali drama na D6: BMW utopené v retenční nádrži vzpírali i s oběťmi

HEROIC RESCUE: Dramatic moments in Kissimmee as a mother hands her lifeless baby to @kissimmeepolice officer who was in the right place at the right time. pic.twitter.com/uGIsx0UZr6