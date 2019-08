Policista James Talbott a jeho dva kolegové vyrazili do jednoho z domů ve Scottsville v americkém Kentucky. Dusil se zde devatenáctiměsíční chlapeček. Aiden podle rodičů najednou přestal dýchat. Když policisté dorazili na místo, bylo děťátko už modré a studené, píše portál CNN. Talbott ani vteřinu neváhal a začal s resuscitací. Hororové chvíle na Malvazinkách: Roční dítě v bezvědomí odvezli záchranáři!

Záběry z kamery připevněné na hrudi policisty ukazují dramatické okamžiky, při kterých jde o život malého dítěte. Je vidět, jak policista nejdříve poplácává dítě po zádech. Po chvilce Aidena pokládá na zem a začíná s resuscitací.

Video Dramatickou resuscitaci devatenáctiměsíčního miminka zachytila kamera na hrudi jednoho z policistů. - Scottsville Police Department

Do té doby nevydalo miminko ani hlásku. Po několika nervydrásajících minutách ale přichází zvrat a úleva! Aiden začíná plakat. „V pořádku, kámo, je to v pohodě,“ říká Talbott. Po chvilce na místo dorazí záchranáři a Aidena následně převáží do nemocnice.

„Bez první pomoci, kterou seržant Talbott provedl, by Aiden King nepřežil,“ konstatoval mluvčí tamní policie na facebooku. Shodou okolností dva týdny před tímto incidentem absolvovali členové policejního sboru školení na poskytnutí kurzu první pomoci. Záchrana muže (†31) se nezdařila: Nepomohla ani bezodkladná resuscitace: Roli sehrál alkohol, myslí si policie

„Talbott je hrdina!“ prohlásila Aidenova maminka Misty na facebooku. „Kdybyste nepřijel, netuším, co se mohlo stát. Náš malý chlapec je opravdové požehnání a zázrak,“ dodala. Policista byl nominován na vyznamenání, ale jeho největší odměnou je jistě to, že zachránil život nevinného dítěte.