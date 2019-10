Na šest let poslal soud za mříže Kaylene Bowen-Wrightovou (36) z amerického Texasu, která tvrdila, že její syn Christopher je těžce nemocný a zbývá mu pár měsíců života. Chlapce dokonce nechala umístit na transplantační listinu a donutila ho podstoupit až 13 operací! Christopher během sedmi let 323krát navštívil nemocnici, a dokonce strávil nějaký čas v hospicu. Později vyšlo najevo, že všechno byla lež a chlapec nikdy vážně nemocný nebyl.

V roce 2009 Kaylene Bowen-Wrightová přivedla na svět syna Christophera, který se narodil předčasně. Už od narození Kaylene tvrdila, že má její chlapec chatrné zdraví. „Vždy říkala, že Christopher je nemocný. Každý týden. Každý měsíc. Neustále říkala, něco je špatně. Má tohle a pak zas tohle,“ popsal jeho otec Ryan Crawford pro americký list Star Telegram. Malý Christopher takřka celý svůj život strávil v nemocnici. Mezi lety 2009-2016 tam byl 323krát. Jeho lékařské záznamy jsou stohy papírů. V nemocnici v Dallasu a Houstonu byl jako doma. Chlapec, kterému je nyní deset let, podstoupil třináct náročných operací.

Jeho otec však tušil, že je něco špatně. Několikrát se snažil přesvědčit soud, aby mu dal chlapce do péče, ovšem marně. Crawford u soudu tvrdil, že jeho syn není vůbec nemocný a jeho máma si všechno vymýšlí. Wrightová však tvrdila, že jejich syn umírá, nejdříve na vzácnou genetickou vadu a později na rakovinu.

Soud mu však paradoxně v roce 2012 zakázal, aby svého syna navštěvoval. Christopher byl tehdy tři roky starý. „Byl to vždy ten stejný příběh. Christopher umírá. Není nutné, aby byl otec se synem, protože neví, jak se o něj starat,“ citoval Crawford slova, která několikrát slyšel u soudu. „Pokaždé, když jsem šel k soudu, přiměli mě, abych se cítil jako nejhorší člověk na světě," uvedl.

Wrightová dokonce jméno syna nechala dát na transplantační listinu, aby mu sehnali nové plíce. Chlapec pak strávil nějaký čas v hospicu s tím, že mu zbývá pár měsíců života. Kvůli tomu, že v raném věku prodělal tolik operací, dostal krevní infekci a nějaký čast strávil připojený na hadičky s kyslíkovou maskou. Dokonce používal kolečkové křeslo.

V roce 2015 však pravda vyšla najevo a sociálka Christophera matce odebrala. Nemocnice matku nahlásila úřadům poté, co si zdravotní personál všiml, že Christopher doma rapidně hubne a v nemocnici pokaždé váhu nabere. Chlapec se vždy v nemocnici jako zázrakem zlepšil a místo toho, aby polehával, hrál si s dětmi a běhal po nemocnici. Ovšem poté, co byl propuštěn domů, se vrátil do nemocnice netečný. Lékaři proto znovu udělali testy a výsledky vyšly negativně.