Debaklem skončilo pro rodinu z Trutnova jednání u Ústavního soudu ohledně jejich devítileté dcerky Lucinky, kterou před více než dvěma lety pokousal pes v obličeji. Soud případ smetl ze stolu a rodiny s traumatizovaným dítětem se nezastal. Lucie Š., matka holčičky, poprvé promluvila pro Blesk.cz o strachu, majitelích psa a o tom, co chtějí dál podniknout.

Konec všem nadějím. Ústavní soud zamítl stížnost rodiny devítileté Lucinky na závěry soudů nižších instancí. Holčičku v lednu 2017 pokousala tibetská doga sousedů. Ošklivá zranění v obličeji si vyžádala několikadenní hospitalizaci a dlouhou léčbu. Podle Okresního soudu v Trutnově nešlo o trestný čin majitelů psa, nanejvýš o přestupek, což potvrdil i Krajský soud.

„Nechápu to. Jak mi někdo může zmrzačit dítě a nečeká ho za to žádný postih, nic... bude to taky v pořádku, když se tu budeme zabíjet?“ řekla maminka Blesku. Paní Lucie se rozhodnutí soudu dozvěděla od právníka rodiny jen chvíli před rozhovorem, který byl velmi emotivní. „Já o Lucinku málem přišla,“ plakala žena.

Rodina pochopitelně přemýšlí nad dalšími právními kroky. „Já to tak nenechám, budu bojovat, dokud nedojde k vykonání spravedlnosti,“ prohlásila paní Lucie. „Rodina je přesvědčena, že to řízení mělo být rozhodováno a projednáno před soudní instancí,“ řekl novinářům u soudu advokát Tomáš Kaplan. Rodina podle něj zváží podání civilní žaloby. Bez prokázání viny v trestním či přestupkovém řízení je to však komplikované.

„Parchanti psa provokovali,“ tvrdila prý majitelka

Paní Lucie také popsala, co se dělo ve dnech po útoku psa na její dceru. Majitelka tibetské dogy jí prý den poté volala. „Tvrdila, že jí to je líto. Říkala jsem, že doufám, že toho psa utratila a ona, že to v žádným případě neudělá. Nadávala, že ‚parchanti psa provokovali a jemu už musely rupnout nervy‘, prej.“

Pak už se prý majitelka neozvala, ani se nepřišla zeptat, jak na tom malá Lucinka je. Po pár dnech našli za dveřmi domu čokoládu. „Hodila jsem jí to zpátky za plot,“ přiznala paní Lucie. Od té doby už od majitelky psa nic neslyšela.

Jenže právě tato žena pracuje jako učitelka na stejné škole, kam chodí i Lucinka. „Prosila jsem ve škole, aby nebyla ve styku s tou učitelkou, jenže ta ji letos učila. Jednou k ní přišla k lavici, prohlížela si ji zblízka a ptala se jí na ty jizvy. Holka mi to neřekla, protože se bála, ale odpoledne přišla bílá jak stěna. Řekli mi to až její kamarádi,“ popsala Lucinčina matka.

Ani vězení, ani pokuta

Napadená holčička už je dnes v pořádku, jizvy na obličeji jsou stále viditelné, podle soudu ale asi ne dost na to, aby se to dalo považovat za zohyzdění. Proto případ uzavřel jen jako přestupek. Pokuta majitelům už ovšem také nehrozí – lhůta na projednání přestupku už totiž minula.