V Disney Worldu do sebe narazilo pět kabin na lanovce: Lidé zůstali viset 18 metrů nad zemí!

Filmy a pohádky z dílny Walta Disneye miluje snad každý. Vyrůstalo na nich mnoho generací a proto jeho resorty, které společnost postavila v několika zemích, patří k nejnavštěvovanějším tematickým parkům na světě. Jeden z jeho resortů se nachází v americkém městě Orlando na Floridě. V rekreační oblasti Walt Disney World Resort vznikla nová atrakce, která přilákala velkou pozornost veřejnosti.

Atrakce s názvem Disney World´s Skyliner byla otevřena před šesti dny. Lanová dráha je vybavena několika gondolami, které pojmou až deset lidí. Návštěvníci tak z výšky mohou prozkoumat několik Disneyho tematických parků. V sobotu však došlo k poruše. Návštěvníci tak místo vzrušení zažili perné chvíle. Jedna z kabin se náhle zastavila, kvůli čemuž do sebe narazilo dalších pět gondol! Lidé tak zůstali uvězněni v kabinách visících osmnáct metrů nad zemí! Disney se k neštěstí nevyjádřil. Ovšem jeden z návštěvníků, který zůstal uvězněný v kabině se svou invalidní mámou, uvedl, že dostali od společnosti čtyřdenní pasy a dárkový poukaz v hodnotě 200 dolarů (4688 Kč).

„Být uvězněný v novém DisneySkyliner už hodinu je naprosto šílené! Vůbec s námi nekomunikují o tom, co se děje,“ napsal jeden z návštěvníků na sociální síť. „Jsme uvězněni ve vzduchu v gondolách už hodinu bez jediného vysvětlení. Co se děje???,“ napsal na sociální síť další návštěvník. Podle informací britského deníku The Sun byli návštěvníci uvězněni v kabinách dlouhé dvě hodiny, než je evakuovali. Není jasné, zda někdo z nich byl zraněn.