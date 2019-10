Michala (5) srazil na přechodu muž se zákazem řízení, který má svalovou dystrofii

„Přejelo mě auto. On nezastavil. Brečel jsem. Tekla mi z pusy krev,“ řekl malý Michal reportérovi TV Nova. Momentálně je hospitalizován na dětském oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze, kde si ještě nějakou dobu pobude. Tři kamarádky zemřely pod koly vlaku. Eva, Evička a Maruška se vracely z práce

Mužem, který dítě srazil, je Radan Špála. Ten za volant nesmí vůbec usednout kvůli svalové dystrofii. „Tento řidič má v současné době vysloven zákaz řízení motorových vozidel, a to z rozhodnutí soudu až do roku 2022,“ řekla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Se zákazem řízení ho chytili už třikrát

„Zaspal jsem, tak jsem jel do práce," vysvětloval Špála důvod, proč usedl za volant, i když má zákaz řízení. Sám přitom přiznal, že jej policisté v minulosti chytili při nepovolené jízdě již minimálně třikrát. Nyní mu hrozí za sražení dítěte až dva roky vězení.

K soudu ho chce hnát i Michalova rodina, aby Špála uhradil všechny výdaje související s chlapcovou léčbou. „Museli by mě držet, abych mu tam nic neudělal. Hrozně mě to vzalo,“ řekl chlapcův otčím Zdeněk Hásek.

Matka: Je to neodpustitelné