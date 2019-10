Na slunný ostrov Tenerife vyrazila Kerry Slaterová, která v Anglii pracuje jako asistentka učitele, se svým přítelem. Partneři si kromě vodních radovánek chtěli užít i trochu adrenalinu, a tak vyrazili na motokárovou dráhu poblíž města Adeje.

„Ubytovali jsme se v hotelu, šli jsme do baru a dali si něco k pití. Poté jsme šli do dalšího baru mimo hotel, kde jsme si dali další skleničku. Viděli jsme motokárovou dráhu při cestě na hotel. Vypadalo to jako zábava, tak jsme se rozhodli, že tam půjdeme,“ popsal Kerryin partner John Wilcock pro britský deník Daily Star.

Na dráze nebylo moc lidí a tak šli hned na řadu. Zaměstnanci jim dali helmy a pustili je hned za volant, údajně aniž by s nimi probrali bezpečnostní pravidla. „Dali nám helmy, ale nedali nám žádné instrukce. Bylo to jen jako, dej nám peníze a běž pryč. Nepamatuji si, že by tam byly nějaké bezpečnostní značky. Vybavuji si, že helma nebyla moc dobrá. Kellyina po nehodě spadla,“ uvedl Wilcock a dodal, že v motokárách nebyly ani bezpečnostní pásy. „Vozidla vypadala také trochu staře. Moc jsem ale o tom tehdy nepřemýšlel, chtěli jsme si jen užít zábavu,“ řekl s tím, že poté, co se rozjeli, se stala tragédie.

Kerry se chtěla za jízdy vyfotit, což se jí stalo osudným. „Pamatuji si, že měla mezi nohami mobil, poté se začala fotit. Když jsme projeli první zatáčkou, byla daleko přede mnou, poté vzala mobil, a když jsme projeli druhou zatáčkou, byla vedle mne. Měla telefon v ruce. Jela rovně, ale pak narazila do ohraničení a byla ve vzduchu. Měla zahnout, ale jela přímo rovně,“ vzpomíná na tragický moment Wilcock. Kerry, která vychovávala syna, nepřežila.