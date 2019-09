V Liberci hasiči likvidují požár odpadu ve spalovně. Hoří v objektu, do něhož se dlouhodobě odkládá odpad určený ke spalování. Toxické látky do ovzduší neunikají, řekla dnes ráno ČTK krajská mluvčí hasičů Lucie Hložková.

„V okolí je trochu cítit, že se něco děje, a obrací se na nás i lidé s tím, zda mají zavírat okna nebo je to nějak nebezpečné. Tak to určitě ne. Do vzduchu žádné toxické látky neunikají,“ uvedla Hložková.

Hasičům byl požár nahlášen po 5:00, dovnitř takzvaného bunkru se přes zavřená vrata nejprve nemohli dostat. „Takže jsme ochlazovali vrata bunkru, které dlouhou dobu nebylo možné otevřít. Pak se nám konečně podařilo dostat dovnitř,“ řekla mluvčí. Podle ní se hasiči už dostali k ohnisku požáru a pokračují v hašení. Na místo směřuje i speciální technika Záchranného útvaru Hlučín pro rozhrabávání hořícího odpadu.