Kvůli ochráncům zvířat farmáři utratili na 100 králíků! Aktivisti zachránili jen 16 zvířat

Tahle záchranná akce se britské ochránkyni zvířat podle všeho příliš nepovedla. Aktivistka Mia se ve Španělsku vloupala na králičí farmu a pokusila se alespoň některá zvířata vysvobodit. To se jí podařilo a s kolegy si odvezla 16 králíků. Příběh má ovšem stinnou stránku. Farmáři kvůli aktivistům údajně museli utratit kolem stovky zvířat!

Ať už byl úmysl ochránců zvířat sebeušlechtilejší, podle majitelů farmy dopadlo snažení aktivistů přesně naopak, než jak plánovali. Mia s přáteli sice z katalánské farmy odvezla 16 králíků, jenže mnohem víc jich kvůli nim údajně pomřelo.

Některé samice kvůli stresů potratily, mnoho dalších zvířat utrpělo ze stejného důvodu fatální zranění jako zlomenou páteř a podobně. Farmáři zvířata proto podle listu La Vanguardia museli utratit. Pokud by to byla skutečně pravda, šlo by pro ochránce zvířat o naprosto tristní bilanci. Kvůli 16 zachráněným králíkům jich až sto dalších zemřelo.

Mia se však tomuto tvrzení brání. Svůj úhel pohledu poskytla prostřednictvím instagramu. „Byli jsme na té farmě méně než pět minut. Sahali jsme jen na ty králíky, které jsme zachránili. Ti jsou v pořádku a mají se dobře. Mají jen mírné zdravotní obtíže kvůli nevyhovujícím podmínkám na farmě,“ odmítla Mia tvrzení farmářů a naopak je obvinila, že ji i její přátele vystavili smrtelnému nebezpečí!

Španělé prý na auto aktivistů stříleli ze zbraní a naháněli je po dálnici! Zběsilou honičku prý utnuli až policisté. Konflikt však začal už před farmou, tam se znesvářené skupinky setkaly poprvé.

„V neděli prvního září v půl osmé večer se skupina aktivistů dostala na farmu v obci Gurb a vzala 14 králíků. Když na místo přijeli policisté, aktivisté byli venku. Ukradení králíci nebyli nalezeni. Na místě byli i farmáři, mezi oběma skupinami byla napjatá atmosféra,“ popsala mluvčí katalánské policie.

„Hlídka je oddělila a aktivisty eskortovala do bezpečné vzdálenosti. Před jedenáctou večer jsme byli informováni, že jedno okno auta aktivistů bylo prostřeleno a jedna dívka byla zraněna na tváři od rozbitého skla,“ doplnila mluvčí.