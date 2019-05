Náměstek promluvil o kladivu na množírny. A řekl, co čeká na chovatele šelem

Novela zákona o ochraně zvířat proti týrání, kterou v pondělí schválila vláda, ale chovatelům výrazně zpřísňuje podmínky. Například zakazuje kontaktní způsob chovu lvů nebo tygrů i jejich venčení. „Když máte velkou kočkovitou šelmu někde na vodítku, tak tam už je to skutečně hazard s lidskými životy a je to v podstatě obecné ohrožení,“ zdůraznil náměstek ministra zemědělství Jindřich Fialka v Epicentru.

Úplně zakázat chov velkých šelem a dalších nebezpečných zvířat mimo zoologické zahrady by bylo podle Fialky problematické. Ale takoví tvorové podle něj nepatří do rukou soukromých chovatelů. „Já bych si takovouto šelmu domů rozhodně nepořídil. Přeci jen je to zvíře volně žijící. Od chování doma máme domácí mazlíčky, kteří k tomu byli dlouhodobě šlechtěni,“ řekl.

Podle ministerského náměstka je důležité, že legislativa mnoho dosavadních doporučení mění na povinnost. Chovatelé budou muset absolvovat kurz zaměřený na péči o taková zvířata a a chov budou moci zahájit až po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení chovu. K žádosti o jeho vydání budou muset doložit souhlas stavebního úřadu, že stavba je způsobilá pro chov.

Náměstek ministra zemědělství Jindřich Fialka byl hostem pořadu Epicentrum dne 28.5.2019. Vpravo moderátor Bohuslav Štěpánek. | Blesk:Jakub Poláček (Blesk)

Důležitou změnou je i to, že zákon konečně zavádí pojem množírna. „To je jakékoli zařízení včetně bytu, kde je jakýmkoliv nevhodným způsobem umístěno větší množství zvířat, které tak logicky nemohou využívat svých fyziologických, biologických či etologických možností,“ upřesnil Fialka. Zjednodušeně, zákon bude i kladivem na množírny a otřesné podmínky pro zvířata v nich.

Chovatelé psů, koček a dalších zvířat na množení a „na kšeft“ to budou mít těžké i v dalším ohledu. Tři a více psů nebo koček u jednoho majitele už je totiž zakázaná množírna a pokud by chovatel chtěl získat výjimku, musí podat žádost a podstoupit složitý proces. Navíc u fen a koček jsou nově povolené nejvýše tři vrhy za dva roky a mláďata musí zůstat u matky stanovenou minimální dobu. „Odstavení štěněte po dobu ne kratší než 50 dnů, koťata musí být u kočky minimálně 84 dnů,“ doplnil zástupce resortu zemědělství.