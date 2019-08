Vlci zaútočí na děti, obává se senátor. Ochránci: Krásné a vzácné zvíře

Debata o vlcích se znovu rozhořela v Česku. Myslivecká komise Agrární komory ČR na nedávném agrosalonu Země živitelka uvedla, že bude usilovat o to, aby se mohli zase střílet. Tím vyvolala spoustu bouřlivých reakcí, mimo jiné z řad ochránců přírody. „Rozhodně s tím nesouhlasíme,“ vzkazuje Hnutí Duha. Senátor Miroslav Antl (za ČSSD) se již nechal slyšet, že by pro případnou novelu hlasoval. Ministerstva životního prostředí a zemědělství ale vzkazují – nepůjde to.

Myslivci chtějí střílení vlků docílit novelou zákona o myslivosti, která by přeřadila šelmu z kategorie přísně chráněných do nižší. Díky tomu by nehrozila ohromná pokuta, pokud by jej někdo lovil. Komise argumentovala tím, že škody způsobené vlky neustále rostou a že situace začíná být neúnosná. Chovatelé si podle ní také stěžují na příliš nízká odškodnění od státu a dlouhou dobu výplat.

Podle programového ředitele Hnutí Duha Jiřího Koželouha ale střílení není cesta, jakou se vydat. „Vlk je v naší krajině velmi vzácná šelma. Měli bychom být rádi, že se v posledních letech k nám vrací a vyvádí úspěšně mláďata. Pokud by se začal střílet, tak může dojít opět k jeho vymizení z naší přírody. Přitom je to zvíře nejen vzácné a krásné, ale také velice užitečné,“ uvedl pro Blesk Zprávy.

Česko dle jeho slov skutečně má dramatický problém, ale nejsou jím vlci. Je to přemnožená spárkatá zvěř, která na polích spásá úrodu a mladé semenáčky listnatých stromů a jedlí, které jsou třeba pro obnovu lesů po kůrovcové kalamitě. „Vlci zvěř pomáhají regulovat. Mimochodem regulovat jeleny či divočáky, kterých jsou tisíce a tisíce, by měli také myslivci, sem by měli napřít své snahy, ne na postřílení těch pár vlků, kteří u nás žijí,“ říká Koželouh.

„Vlk ovečky nepočítá“

Na návrh reagovali i někteří politici. Senátor Miroslav Antl (za ČSSD) ve facebookovém příspěvku uvedl, že by případnou novelu podpořil. Vysvětloval to mimo jiné tím, že byl zvolen za obvod, kde se vlci vyskytují, a tak nepodceňuje „vlčí nebezpečí“. „Jde mi o bezpečí našich občanů, zejména našich děti. Krásné české i moravské hory musí být bezpečné pro nás všechny,“ napsal politik.

Nárůst škod způsobených vlky je podle něj neoddiskutovatelný. „Už římský básník Publius Vergilius vyřkl, že ‚Vlk ovečky nepočítá‘. Nechceme přece, aby tohle platilo i u lidí,“ dodal Antl, který v Senátu předsedá ústavně-právnímu výboru.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ale prostřednictvím svého webu navratvlku.cz připomíná, že i když strach z napadení vlkem panuje, zpravidla k útokům na lidi nedochází a případy jsou extrémně vzácné. Obvykle jde o jedince, kteří jsou agresivní z důvodu nákazy vzteklinou. Ta je však v Česku od roku 2004 vymýcená.

České úřady neregistrují v posledních letech žádný incident, že by tato zvířata napadla lidi, byť se v jejich blízkosti pohybují. Oproti tomu domácí psi ročně napadnou 1100 Čechů.

Chovatelé dostávají náhrady

Vlci v Evropě kdysi bývali velmi rozšířeným druhem, dokonce jedním z nejrozšířenějších. Lidská činnost je ale postupně vyhubila. Vracet do Česka se začali až polovině 90. let z vedlejších zemí. Šlo ovšem o jednotlivce, o skutečném rozšíření vlčích smeček lze u nás hovořit až v posledních třech letech. Začátkem letošního srpna se dokonce podařilo v Beskydech zdokumentovat sedm čerstvých mláďat.

Zatímco odborníci jsou z této situace nadšeni, nové rozšíření vlků přidělává vrásky chovatelům zvířat, jako jsou ovce a kozy, která jsou jejich potravou. Čím dál častěji hlásí, že jim psovité šelmy ničí podnikání, což je jeden z důvodů, proč Myslivecká komise doporučila změnit ochranářský status vlků.

Úřady se ale podle Koželouha o postižené chovatele starají. „Škody například na stádech ovcí stát řeší jednak finančními kompenzacemi a také dotacemi na nákup pasteveckých psů a elektrických ohradníků pro chovatele ovcí,“ vysvětlil. Chovatelé však nesouhlasí, jak zaznělo na dubnové konferenci Svazu chovatelů ovcí a koz, masové nasazení plotů i psů s sebou nese problémy. Navíc nic podle nich nedokáže spravit pocit, když majitel přijde ke svému stádu a to je celé roztrhané a zkrvavené, protože řádili vlci.

Musela by to řešit Evropa

Přeřazení vlka do nižší kategorie ochrany nicméně v bližší době nebude možné. Jak připomněla ministerstva zemědělství a životního prostředí, muselo by k tomu dojít na celoevropské úrovni, jelikož přísně chráněný je i v jiných zemích. Novela zákona o myslivosti tak rozhodně nestačí. Navíc stejně jako Hnutí Duha uvedla, že stále je tu nevyřešený problém, že Česko řeší přemnožení spárkaté zvěře, na kterou si myslivci rovněž stěžují a kterou vlci loví.